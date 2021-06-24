Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Gökyurt köyünde yapılan operasyon neticesinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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