Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu

30.04.2022 16:58

Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu Samsun'da kayalıklar arasında denizde bir kişinin cesedi bulundu.

Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu

SAMSUN - Samsun'da kayalıklar arasında denizde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü Liman Rıhtımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklar arasında ceset fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kayalıklar arasında denizde 52 yaşındaki Ferat Kılınç'ın cesedini buldu. Denizden çıkarılan Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu
Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu
Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu
Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu

YORUMLAR
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İlkadım, Samsun, Otopsi, Liman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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