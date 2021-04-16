Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

16.04.2021 16:34

Adıyaman'da 3 gün önce evinden ayrılan ve kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunan 82 yaşındaki Hanım Bağcı'dan acı haber geldi. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan alzheimer hastası Hanım Bağcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonuç vermeyince, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanda arama başlattı.

KAYALIKLAR ARASINA SIKIŞMIŞTI

Çalışmalar sürerken merkeze bağlı Zey köyündeki ormanlık alanda yaşlı bir kadının kayalıklar arasında sıkıştığı öğrenildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından Hanım Bağcı, mahsur kaldığı kayalıkların arasından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • Ads: Pes vallahi pes şak gibi yeminle Kaya'nın arasinda çeke çeke kadın ne hale geldi yokmu bı kaya kırıcı makina veya başka bişey Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Adem: O kayayı kaldıracak bir makine yokmu kadın çekiştirilerek çıkarıldı belki kırık bir kemiği var organlarına zarar verdi kırık kemik Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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