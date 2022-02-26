Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu - Son Dakika
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Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

26.02.2022 11:42
Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır D-975 yolu kenarında arazi taraması yaptı. Narkotik köpek 'Raskol' ile aramada, kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin bulundu. Jandarma ekipleri, eroini araziye gizleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.


Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu
Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu
Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu
Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu
YORUMLAR
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Doğubeyazıt, Narkotik, Köpek, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu - Son Dakika
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