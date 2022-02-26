Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu - Son Dakika

Doğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır D-975 yolu kenarında arazi taraması yaptı. Narkotik köpek 'Raskol' ile aramada, kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin bulundu. Jandarma ekipleri, eroini araziye gizleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.