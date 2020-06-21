Kayalıklara çarpan bottaki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarpan lastik bottaki iki kişi yaralandı.

Göcek Mahallesi'nden lastik botla denize açılan iki kişi, Bedri Rahmi Koyu'nda kayalıklara çarptı. Yaralanan bottaki İ.D. ile İ.S. kayalıklara çıktı.

Kaza anında denizde bulunan bir doktor, kayalıklara gelip yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarılan ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.