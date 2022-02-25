KAYALIKLARA ÇARPAN KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde freni boşalıp, yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonun şoförü Hilmi Akmeşe (48) ağır yaralandı. Kamyon ile kayalıkların arasında sıkışan Akmeşe'yi itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Ölüdeniz yönüne seyir halindeki Hilmi Akmeşe idaresindeki 66 AAV 105 plakalı kamyon, frenin patlayıp, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kamyonun kapılarını keserek Akmeşe'yi sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ve ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akmeşe tedaviye alındı. Akmeşe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)