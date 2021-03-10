Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı

10.03.2021 17:07

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İçerisinde Suriye uyrukluların olduğu teknenin gece saatlerinde kayalıklara çarpması sonucu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları teknedeki 13'ü yaralı 19 kişiyi kurtararak karada bekleyen ambulanslara taşıdı.

Ağır yaralanan bir kişi, tedavi için Antalya'ya, diğer yaralılar da Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Teknedeki 6 kişi ise işlemleri için polis ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlikten açıklama

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anamur ilçesi önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenler olan süratli bir fiber tekne tespit edilmiştir. Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edildiğini anlayan düzensiz göçmen grubu kaçmak için yaptığı manevralar esnasında bölgede bulunan kayalıklara çarpmak suretiyle durmuş ve çarpmanın etkisiyle yaralanan düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde toplam 19 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık personeli nezaretinde kayalıklardan alınarak sahile intikal ettirilmiş, içlerinde yaralı olan 13 düzensiz göçmen bilinci açık olarak sahilde bulunan ambulanslara teslim edilmiştir."

Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı
Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı
Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı
Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Antalya, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayalıklara çarpan teknedeki 13 düzensiz göçmen yaralı kurtarıldı - Son Dakika


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