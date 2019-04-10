Son Dakika Haberleri: Kayalıklara Çarpıp Devrilen Cipten Yara Almadan Kurtuldu

Kayalıklara Çarpıp Devrilen Cipten Yara Almadan Kurtuldu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip sürücü, kayalıklara çarpıp devrilen aracından, yara almadan kurtuldu.

Kayalıklara Çarpıp Devrilen Cipten Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip sürücü, kayalıklara çarpıp devrilen aracından, yara almadan kurtuldu.

Ubeytullah Çoban'ın kullandığı OW-9722 yabancı plakalı lüks cip, Milas-Bodrum karayolu Güvercinlik istikametinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak yol kenarına devrildi.

Çoban, kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen cip, polisin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Güvercinlik, Milas, Muğla, Bodrum, Güncel
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