Kayalıklara Çarpıp Devrilen Cipten Yara Almadan Kurtuldu
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip sürücü, kayalıklara çarpıp devrilen aracından, yara almadan kurtuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip sürücü, kayalıklara çarpıp devrilen aracından, yara almadan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Ubeytullah Çoban'ın kullandığı OW-9722 yabancı plakalı lüks cip, Milas-Bodrum karayolu Güvercinlik istikametinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak yol kenarına devrildi.
Çoban, kazayı yara almadan atlattı.
Devrilen cip, polisin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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