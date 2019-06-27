Son Dakika Haberleri: Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı
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Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı

20 dakika önce

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde içinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı.

Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı, System.String[]
MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde içinde 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı. Su alan ve batmaya başlayan motor yatta bulunanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kaptan Yaşar San'ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde Soli Halk Plajı'nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen yat, kayalıklara oturdu. Yat su almaya başlayınca içindekiler suya atladı. Kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarılanlardan Deniz Duman, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Duman, "Patlama sesi gibi şiddetli bir ses duyduk ve savrulduk. Ne olduğunu anlamadık. Sonra kayalıklara oturduğumuzu fark ettik. Çok korktuk. Kızıma sarıldım. Can yeleklerimizi giyerek çocuğumla birlikte denize atladık. Her yerimiz çizildi, kesildi" dedi.
Derin sulara atlayanların yardımına kanoyla yetişen Oktay Öztürk ise o anları şöyle anlattı:
"Şiddetli bir sesle irkildik. Yatta bulunanların panik içerisinde denize atladıklarını gördük. Arkadaşlarımızla birlikte kanoyla, deniz bisikletiyle, tekneyle giderek insanları kurtarmaya çalıştık. Bazıları yaralanmıştı. Daha öncede böyle olaylar oldu. Bizler olmasaydık belki birileri ölecekti. Yetkililer, kayalıkların olduğu bölgeye uyarılar, şamandıralar koymalıdır."
Daha sonra kayalıklara oturan yatın kurtarılması için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren kurtarma çalışması sonucunda motor yat kayalıklardan çıkartıldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
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