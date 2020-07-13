Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi - Son Dakika

Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi

Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi Şanlıurfa'da yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan iş makinesi devrildi.

Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Maşuk Kavşağında yaşandı. İddiaya göre yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan kepçe devrildi. Yola devrilen kepçenin sürücüsü yaralanmazken, o anda oradan herhangi bir aracın geçmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Kepçeyi kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklara çıkmaya çalışan kepçe devrildi - Son Dakika
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