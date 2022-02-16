Kayalıklara düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde düştüğü kayalıklarda sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kırk Kilise mevkiinde meydana geldi. Kaan Çalışkan'a ait inek, geçen hafta kayboldu. 1 haftadır bölgede ineğini arayan Çalışkan, hayvanını kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri iş makinesi ile ineği yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Sahibine teslim edilen ineğe su ve yem verildi.