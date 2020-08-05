Kayalıklara düşen İngiliz pilotu JÖAK ve JAK kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotunu, JAK ve JÖAK kurtararak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 800 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu İngiltere vatandaşı Richerad Pattendem, kalkıştan kısa bir süre sonra kayalık alana düştü. Diğer pilotlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ölüdeniz'de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, İngiliz pilot Pattendem'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavisi süren yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. - MUĞLA