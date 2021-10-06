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Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak - Son Dakika

Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak

06.10.2021 14:29

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektiği esnada kayalıklardan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren 7 aylık hamile Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal tarafından 400 bin liralık sigorta bedelini alabilmek için öldürüldüğü iddia edilmişti. Dava sürerken, sanık avukatı tarafından sigorta poliçesinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu ileri sürüldü. Poliçe üzerinde yapılan kriminal inceleme sonrası şüpheli ölümün aydınlanması bekleniyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde birlikte yaşadıkları eşi Hakan Aysal ile tatil için Haziran 2018'de Muğla'nın Fethiye İlçesine giden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti.

KARISI İÇİN KAZA SİGORTASI YAPIP ADINA KREDİ ÇEKTİRDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal'ın hamile karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığını iddiası Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SİGORTA POLİÇESİNDEKİ YAZILARIN EŞİNE AİT OLMADIĞI İDDİASI

7 aylık hamile kadının ölümüyle ilgili eşi Hakan Aysal'ın kasten adam öldürme suçuyla yargılandığı davanın 6 Nisan 2021 tarihindeki duruşmasında, sanık avukatı tarafından sigorta poliçesi yazısı ile müvekkilinin yazısının dosyada yer aldığını, yazıların birbirinden farklı olduğunun gözle görülebildiğini söyledi.

POLİÇEDEKİ İMZAYA KRİMİNAL İNCELEME

Yine aynı duruşmada sanık avukatı, tutuklu sanık Hakan Aysal'ın eşini kayalıklardan ittiğine dair bir bulgu olmadığını ifade ederek müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise sigorta poliçesinde yer alan imzaların kim tarafından atıldığının öğrenilmesi için yazıların ve imzaların kriminal raporunun alınmasına, sanığın tutukluk halinin devamına karar vermişti.

DAVANIN SEYRİNİ BU İNCELEME BELİRLEYECEK

7 aylık hamile olan Semra Aysal'ın şüpheli ölümüyle ilgili açılan davada mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar sonrasında ailenin avukatı Mehmet Kerem Özgen açıklamalarda bulundu. Özgen, Aysal'ın ölümü sonrasında hazırlanan iddianamenin hazırlanmasına konu olan poliçenin en büyük delil olduğunu belirtti. 4'üncü ayda sanık avukatının sanığın poliçedeki yazılarının ve imzalarının uyuşmadığı iddiasını mahkemeye sunduğunu belirten Özgen, Ağustos ayında görülen celsede ise, Semra Aysal'ın imzalarını duruşmaya sunduklarını ve mahkemeye sunulan imzalarla poliçedeki imzaların gözle görülür bir farklılık olduğunu dile getirdi. Poliçedeki imzaların Semra Aysal'a ait olmadığını aktaran Özgen, bu durumun kriminal inceleme sonrasında kesinleşeceğini söyledi.

''SEMRA AYSAL'A AİT OLMADIĞI ORTADA''

Semra Aysal'ın ailesinin avukatı Mehmet Kerem Özgen, "Bu dosyanın, iddianamenin hazırlanmasına konu olan en büyük delil zaten bir poliçe. Sanık kaza sonrasında, Semra Aysal'ın ölümü sonrasında tazminat miktarı olan parayı kendisinin alabileceğini düşündüğü bir poliçe hazırlatmış. Poliçe kapsamında da 4'üncü aydaki duruşmada, poliçedeki imzalar ile sanığın imzalarının ve yazının uyuşmadığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bu tabii ki kriminal bir inceleme yapılmadan, sabit olabilecek bir husus değil. Aynı şekilde bir önceki celsede yani 8'inci aydaki duruşmada da biz mahkemeye, müteveffaya ait imzaları sunduk. Bu poliçedeki imzalar ile bizim mahkemeye sunmuş olduğumuz imza örnekleri arasında gözle görülür bir şekilde farklılık söz konusu. Her ne kadar sanık vekili böyle bir iddiada bulunmuşsa da bu kriminal bir incelemeye tabi. Her şekilde bu dosya verilen ara karar uyarınca Adli Tıp Kurumuna gidecek ve kriminal bir inceleme yapılacak. Ama açık ve gözle görülür bir şekilde imzaların müteveffaya Semra Aysal'a ait olmadığı da ortada. Bu durum dahi müteveffa tarafından böyle bir poliçenin hazırlanmadığını ortaya koymakta" dedi.

''POLİÇEYİ HAZIRLAYAN BANKA ÇALIŞANINA ULAŞILAMIYOR''

Poliçe hazırlanırken altında imzası olan banka çalışanına verdiği adreslerde ulaşılamadığının da altını çizen Özgen, "Sanık müdafinin burada doğal olarak kendi müvekkilini savunma amacı ile bunu söylüyor. Böyle bir durum da olabilir, bu gözle tespit edilebilecek bir husus değil belirttiğim gibi kriminal incelemeye tabidir. Ancak imzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde müteveffa tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Burada da şöyle bir parantez açayım; dosya kapsamında dinlenilmeye çalışılan, adres araştırması yapılan ancak vermiş olduğu 5-6 adresten de ulaşılamayan bir tanık mevcut. Bu tanık banka çalışanı, bu poliçenin altında imzası olan bir çalışan. Bu poliçenin düzenlenmesi esnasında orada bulunan bir çalışan. Bu kişi tarafından da imzalar veya yazılar düzenlenmiş, atılmış olabilir. Ama müvekkil tarafından bu imzalar atılmadıysa, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

ÖLÜMÜN PLANLI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada eksik olan tek şeyin kriminal raporun kaldığını aktaran Özgen, "Şuanda dosya kapsamında incelenmesi gereken bir tek aslında kriminal rapor kaldı. Rapor geldikten sonra muhtemelen savcılık mütalaasını açıklayacaktır. Mütalaa sonrasında da mahkeme nihai bir karar verecektir. Biz adalete güveniyoruz, bize göre her şey ortada. Poliçenin düzenlenmesi, sanığın ölümden sonraki davranışları hepsi bunun planlayarak, tasarlayarak olduğunu ortaya koymaktadır. Ama yargı bir karar vermeden bizim de bir şey söylememiz mümkün değil, adalete güveniyor ve kararı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

''14 EKİM'DE TEKRAR MAHKEMEYE GİDECEĞİZ''

Öldürülen Semra Aysal'ın Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, "14 Ekim'de tekrar mahkemeye gideceğiz, Perşembe gününe denk geliyor. Bu 5'inci mahkemesi olacak. Biz en başından beri adalete güveniyoruz ve bütün davaları takip ediyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Kız kardeşimin faiz olayında olmadığını en başından beri belirtiyoruz. Zaten kendi beyanı var sanığın, poliçe düzenlenirken bankada olmadığı ve imzayı dışarıda attığı yönünde. Geldiğimiz noktada da imzalar uyumlu değil. Kriminal sonuçtan sonra ortaya çıkacak gerçek İnşallah. En başından beri savunduğumuz, kardeşim bir cinayete kurban gitti. Tabi son sözü adalet söyleyecek, adaletimize güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Sigorta, Mahkeme, Poliçe, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak - Son Dakika


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