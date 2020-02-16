Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı mahallesinde deniz kenarında oynayan iki köpekten biri kayalıkların arasına düşerek mahsur kaldı. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlı şekilde olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Akçaabat itfaiye grup amirliği çalışanları köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için titiz bir çalışma sergiledi. İtfaiye ekipleri köpeğe bir zarar gelmemesi için dikkatli hareket ederken, diğer köpek ise arkadaşının kurtarılma çalışmalarını adeta hissederek meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından uzaklaştı. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü
Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]