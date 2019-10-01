Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
Kayalıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı.
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