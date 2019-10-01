Son Dakika Haberleri: Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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