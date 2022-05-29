KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı

29.05.2022 17:53

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kayalıklara sıkışan yunus, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kayalıklara sıkışan yunus, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Evrenye köyü Balıkçı Barınağı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, mendirekteki kayalara sıkışmış bir yunus olduğunu fark etti.

Yunusun hareket edemediğini gören vatandaşlar, TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından yardım istedi.

İhbar üzerine Evrenye Balıkçı Barınağı'na gelen ekipler, yunusu sıkıştığı yerden kurtararak yeniden Karadeniz'le buluşturdu.

KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI LASTİK BOTLA DENİZDE SÜRÜKLENİRKEN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI Çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 22:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Kayalıklara sıkışan yunusu sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement