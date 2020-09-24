Kayalıklara uçan otomobildeki yaşlı çift, yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yayladan dönen Hıdır (75) ve Elif Ataman (72) çiftinin bulunduğu otomobil kayalıklara uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçta sıkışan çift, yaralandı.

Kumluca'ya 25 kilometre uzaklıktaki Göllü Yaylası'nda oturan Hıdır ve Elif Ataman çiftçi, bu sabah ilçe merkezine inmek için otomobilleriyle yola çıktı. Karagöl kavşağına geldiklerinde Hıdır Ataman yönetimindeki 07 S 9995 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, kayalıklardan yuvarlandı. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobilde Hıdır ve Elif Ataman çifti yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kayalıkların arasında hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ataman çifti, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Hıdır ve Elif Ataman, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.