Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda 10 Gündür Mahsur Kalan Keçiler Botla Kurtarıldı

Kayalıklarda 10 Gündür Mahsur Kalan Keçiler Botla Kurtarıldı

37 dakika önce

Kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan keçiler botla kurtarıldı Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan 5 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan keçiler botla kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan 5 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Onikişubat ilçesi Sırbarajı mevkisindeki meydana gelen olayda, sarp arazide hayvan otlatan Fahri Kayabaşı'nın keçilerinden 5'i aşırı yağışlar sonrası baraj suyunun yükselmesiyle mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen ancak başarılı olamayan Kayabaşı sonunda yetkililerden yardım istedi.
Keçilerin mahsur kaldığı bölgeye gelen Afet ve Acil durum Yönetimi (AFAD), Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Spor Kulübü ve büyükşehir itfaiye ekipleri planlama yaptıktan sonra keçi kurtarma operasyonu yaptı. 5 saat süren operasyon ve etkili yağmur sonrası kurtarılan keçiler bot yardımıyla karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Bölgede birçok kez keçi kurtarma operasyonu yaptıklarını ancak, bu kurtarmanın diğerlerinden zor geçtiğini belirten KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, "Bu kez çok farklı bir konumda keçilerin kurtarma operasyonu yaptık. Her canlı bizim için önemlidir, keçilerinde doğuracak olduğunu iki canlı olduğunu öğrendik. 5 değil 10 can kurtardık zor bir görevdi ancak ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Keçilerin sahibi Fahri Kayabaşı ise kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. 10 gündür 5 keçim ölüp kalım mücadelesi verdi. Elimizden geleni yaptık ancak arazi koşulları çok zordu. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Kayabaşı, Kahramanmaraş, AFAD, 3. Sayfa
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