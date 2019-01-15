Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda 2 Gün Boyunca Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıklarda 2 Gün Boyunca Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

53 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 gün önce dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, bugün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda 2 Gün Boyunca Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 gün önce dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, bugün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, pazar günü Nusaybin'e bağlı Beyazsu köyü yakınlarındaki dağlık alanda gerçekleşti. Otlanırken, dağa çıkan 4 keçi, kayalıklardan inemedi. Keçilerin sahibi durumu fark edince müdahale etmek istedi. Kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bugün bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kayalıklardaki keçileri ip yardımıyla kurtardı. Keçiler, sahibine teslim edildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

İtfaiye, Mardin, Nusaybin, Güncel
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