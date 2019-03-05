Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda 2 Gündür Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Kayalıklarda 2 Gündür Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

1 saat önce

TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda 2 Gündür Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı, System.String[]
TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde hayvancılık yapan Mehmet Mine'nin keçilerinden biri 2 gün önce köy yakınlarında bulunan Kale mevkisinde otlarken yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Mine, çıktığı yerden 2 gün boyunca inemeyen keçisi için, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Mehmet Mine'ye teslim edildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:15 Kaynak: DHA

Kale, Tokat, AFAD, Güncel
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