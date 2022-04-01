Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı

01.04.2022 23:05

Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı Artvin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi. 6 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı

ARTVİN - Artvin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi. 6 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçisine kavuşan sürü sahibi büyük sevinç yaşadı.

Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan İsmail Kesici, 24 Mart Pazar günü bir keçisinin eksik olduğunu fark etti. Keçilerini otlattığı köy yakınlarındaki kayalık alanı kontrol eden Kesici, kayıp keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Köyün gençlerinden yardım isteyen sürüsü sahibi, kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu yerden indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Hopa Arama Kurtarma Derneği dağcıları ile çalışma başlattı. Aç ve bitkin olduğu gözlenen keçiye önce yiyecek veren ekipler, keçinin sakinleşmesinin ardından ip yardımıyla yanına indi. Yaklaşık 60 metrelik uçurumun kenarında 6 gündür mahsur kalan keçi, ürküp düşmemesi için boynuzlarından kement atılarak kontrol altına alındı. Daha sonra dağcı Emin Üçüncü, keçiyi halat ve ip yardımıyla kucağına alarak uçurumdan güvenli bir şekilde aşağı indirdi. 2 saat süren operasyon sonrası keçi sahibine teslime dildi.

İsmail Kesici keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, arama kurtarma ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı
Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı
Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı

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Arama Kurtarma, Aralık, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayalıklarda 6 gündür mahsur kalan keçiyi dağcılar kurtardı - Son Dakika


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