Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı
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Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

1 saat önce

BATMAN'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı, System.String[]

BATMAN'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde oturan Kadir Demir'in bir hafta önce keçilerinden biri kayboldu. Keçinin, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Demir, hayvanı kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik korucularıyla birlikte bölgeye giden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Sarp kayalıklara halat yardımıyla inen AFAD ekipleri, 7 saatlik çalışmanın ardından keçiyi bir haftadır mahsur olduğu yerden kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen keçiye su verildi.Kurtarma çalışmasına destek veren güvenlik korucularından Fikret Demir, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Keçi, Kayabaşı köyüne getirilerek Kadir Demir'e teslim edildi.


Kayabaşı, Sason, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: DHA
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