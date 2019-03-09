Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Can Pazarı

Kayalıklarda Can Pazarı

1 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı.

Kayalıklarda Can Pazarı, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.K., evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların altına branda açarken, polis ekipleri de H.K.yı ikna etmek için uğraştı. H.K., 1 ikna çalışmasının ardından aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Polis, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı Fenerbahçe Tribünleri Karıştı! Olaya Polis Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 19:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Can Pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]