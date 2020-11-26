Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı - Son Dakika

Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

26.11.2020 01:55
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı, System.String[]

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kayalıkların üzerinde dolaşırken dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kayalıkların üzerinde dolaşırken dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen kadın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalık alanda gezinirken dengesini kaybeden kadın ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın, 20 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatla indikleri yerden, 2 saat süren çalışma sonucu kadını ağır yaralı olarak sedyeye aldı. İpe bağlı sedye ile yukarı çıkartılan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan kadın ardından ambulansla Köycegiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen kadın yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Köyceğiz, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?         
22:20
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 02:00:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei