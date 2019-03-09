Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kadın, 2 Saatte İkna Edildi
48 dakika önce
KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.
KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi. Merkez Melikgazi
ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K. adlı kadın, intihar etmek amacıyla evinin yakınındaki kayalıklara çıktı. H.K.'yı gören yakınları, polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, H.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:43 Kaynak: DHA
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