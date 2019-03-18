Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kişiyi Polis İkna Etti
31 dakika önce
SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi.
SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.K. intihar etmek için kayalıklara çıktı. B.K.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisi yanına yaklaştırmayan B.K., olay yerine Sivas
Valisi Salih Ayhan
'ın gelmesini istedi. Polis
ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabasının ardından B.K. intihar girişiminden vazgeçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Sivas
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:11 Kaynak: DHA
Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti
Gezintiye Çıkan Dört Arkadaş, Yeni Bir Mağara Keşfetti
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı