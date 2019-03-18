Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kişiyi Polis İkna Etti

Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kişiyi Polis İkna Etti

31 dakika önce

SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi.

Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kişiyi Polis İkna Etti, System.String[]
SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.K. intihar etmek için kayalıklara çıktı. B.K.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisi yanına yaklaştırmayan B.K., olay yerine Sivas Valisi Salih Ayhan'ın gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabasının ardından B.K. intihar girişiminden vazgeçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Polis, Sivas, Güncel
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