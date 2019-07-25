Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda kuyuya düşen keçi kurtarıldı
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Kayalıklarda kuyuya düşen keçi kurtarıldı

21 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayalıklarda kuyuya düşen keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda kuyuya düşen keçi kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayalıklarda kuyuya düşen keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Besni İlçesine bağlı Dipönü Köyünde meydana geldi. Kazım A. isimli şahsa ait keçi otlarken, kayalıklarda bulunan kuyuya düştü. Keçiyi çıkartmaya çalışan köylüler bunda başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kuyuya düşen keçiyi halatlar ile çıkartarak sahibine teslim etti. - ADIYAMAN
Adıyaman, Besni, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
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