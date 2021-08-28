Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi kurtarıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Kemah'a bağlı Doğan köyünde Alkan Sezgin'e ait keçiler, dağlık alanda kayboldu. Keçilerinden haber alamayan Sezgin durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine yapılan aramalarda keçilerin kayalıklarda mahsur kaldıkları görüldü. Bunun üzerine 11 keçiyi kurtarmak için AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botla nehri karşıya geçerek keçileri kurtararak sahibine teslim etti. - ERZİNCAN

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