Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

ARTVİN Artvin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi, 7 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin Merkeze bağlı Kalburlu köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Recep Çoruh, hayvanlarını otlattığı sırada bir hayvanın eksik olduğunu fark etti. Keçilerini otlattığı köy yakınlarındaki kayalık alanları arayan Çoruh, kayıp yavru keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu yerden indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Hopa Arama Kurtarma Derneği dağcıları ile çalışma başlattı. Aç ve bitkin olduğu gözlenen keçiye önce yiyecek veren ekipler, keçinin sakinleşmesinin ardından ip yardımıyla yanına indi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında 7 gündür mahsur kalan keçi, ip ve kement atılarak kontrol altına alındı. Daha sonra dağcı Emin Üçüncü, keçiyi halat ve ip yardımıyla kucağına alarak uçurumdan güvenli bir şekilde aşağı indirdi. 2 saat süren operasyon sonrası keçi sahibine teslime dildi.

Sürü sahibi Recep Çoruh, keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, arama kurtarma ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.