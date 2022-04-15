Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

15.04.2022 12:44

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldıARTVİN Artvin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi, 7 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

ARTVİN Artvin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi, 7 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin Merkeze bağlı Kalburlu köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Recep Çoruh, hayvanlarını otlattığı sırada bir hayvanın eksik olduğunu fark etti. Keçilerini otlattığı köy yakınlarındaki kayalık alanları arayan Çoruh, kayıp yavru keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu yerden indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Hopa Arama Kurtarma Derneği dağcıları ile çalışma başlattı. Aç ve bitkin olduğu gözlenen keçiye önce yiyecek veren ekipler, keçinin sakinleşmesinin ardından ip yardımıyla yanına indi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında 7 gündür mahsur kalan keçi, ip ve kement atılarak kontrol altına alındı. Daha sonra dağcı Emin Üçüncü, keçiyi halat ve ip yardımıyla kucağına alarak uçurumdan güvenli bir şekilde aşağı indirdi. 2 saat süren operasyon sonrası keçi sahibine teslime dildi.

Sürü sahibi Recep Çoruh, keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, arama kurtarma ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu 7 gün sonra kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu 7 gün sonra kurtarıldı Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince böyle kurtarıldı Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince böyle kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement