Edinilen bilge göre, İnsu Mahallesinde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, 2 keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunda, 2 keçi yine halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı - Son Dakika

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