Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Koçlu köyünde yaşayan Ahmet Menekşe, 3 keçisinin iki gün önce çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldığını belirterek itfaiyeden yardım istedi.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, halat ve yangın merdiveni yardımıyla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:53 Kaynak: AA
Osmaniye, İtfaiye, Kadirli, Güncel
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