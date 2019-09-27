Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:43 Kaynak: AA
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çömlekçi köyünde yaylada İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık bir hafta önce kayboldu. Keçilerini kayalıklarda gören Eliaçık, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmayla keçileri bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.
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