Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

1 saat önce

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı, System.String[]

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çömlekçi köyünde yaylada İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık bir hafta önce kayboldu. Keçilerini kayalıklarda gören Eliaçık, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmayla keçileri bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Altunhisar, Çömlekçi, Niğde, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:43 Kaynak: AA
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