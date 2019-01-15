Kayalıklarda Mahsur Kalan 4 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı
57 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Beyazsu Mahallesi mevki'isinde göçerlere ait 1 keçi ve 3 oğlak dağlık bölgedeki kayboldu. İki gün boyunca aranan hayvanlar dağlık bölgedeki uçurum kenarında bulundu. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban ve hayvan sahipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi
arama ve kurtarma ekibi uzun uğraşlar sonucu 1 keçi ve 3 oğlağı kurtardı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
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