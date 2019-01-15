Kayalıklarda Mahsur Kalan 4 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı
1 saat önce
- Kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan kurtarıldıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan kurtarıldı
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Beyazsu Mahallesi mevkisinde göçerlere ait 1 keçi ve 3 oğlak dağlık bölgedeki kayboldu. İki gün boyunca aranan hayvanlar dağlık bölgedeki uçurum kenarında bulundu. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban ve hayvan sahipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi
arama ve kurtarma ekibi uzun uğraşlar sonucu 1 keçi ve 3 oğlağı kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 Kaynak: İHA
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