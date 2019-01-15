Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan 4 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan 4 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

1 saat önce

- Kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan kurtarıldıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan kurtarıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Beyazsu Mahallesi mevkisinde göçerlere ait 1 keçi ve 3 oğlak dağlık bölgedeki kayboldu. İki gün boyunca aranan hayvanlar dağlık bölgedeki uçurum kenarında bulundu. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban ve hayvan sahipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi arama ve kurtarma ekibi uzun uğraşlar sonucu 1 keçi ve 3 oğlağı kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Mardin, Nusaybin, Yerel
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