Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Midilli Adası'na gitmek için şişme botla Ayvalık'tan yola çıkan düzensiz göçmenler, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığındı.

Kayalıklarda mahsur kalan göçmenlerin çığlıklarını duyan bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG8, TCSG-905, TCSG-18 botları, Sahil Güvenlik DEGAK 06 dalış personeli, İskele Jandarma Karakolu, itfaiye ve sağlık ekipleri kayalıklarda bulunan Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlere ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hamile bir kadınla bir çocuğu tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen göçmenler için yiyecek, giyecek, içecek gibi insani yardımlar yapılmasının ardından, yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
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