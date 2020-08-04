Kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı, balıkçılar kurtardı - Son Dakika

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından köprünün açılmasıyla yardıma giden balıkçılar, Çelikoğlu'nun teknesini çekerek Belek balıkçı barınağına getirdi ve halatlar yardımıyla sahile çıkardı.

Teknede mahsur kalan Çelikoğlu, balıkçı arkadaşlarından yardım istedi. Balıkçı barınağından yardım için gitmek isteyen balıkçılar, otellerin Acısu deresi üzerinde bulunan köprülerden bir tanesinin halatının bozulması neticesinde geçiş sağlayamadı.

Belek Mahallesi Acısu deresi mevkisinden balık tutmak için denize açılan Ahmet Çelikoğlu'un, gece yarısı balıkçı barınağına dönmek istediği sırada motoru arıza yapan teknesi kayalıklara çarparak karaya oturdu.

Serik'te kayalıklara çarpan teknesinde mahsur kalan amatör balıkçıyı, diğer balıkçılar kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:15

Kaynak: AA

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