Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen gebe keçinin imdadına itfaiye yetişti.

Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi 15 gün sonra kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen gebe keçinin imdadına itfaiye yetişti.

Kırsal Çakmak Mahallesi'ndeki Domuz Uçan Kayalıkları mevkisinde mahsur kalan keçiyi 15 gün kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan sahibi Murat Anılan, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Küçükbaş hayvanı kurtarmak için Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesindeki Arama Kurtarma Timi, kayalıklardan yaklaşık 200 metre aşağıdaki noktaya halatlar yardımıyla indi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda gebe olduğu öğrenilen keçi, kurtarılarak, sahibi Anılan'a teslim edildi.

Anılan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği ekibe teşekkür etti.

Balıkesir, İtfaiye, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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