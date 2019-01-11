Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçi Kurtarıldı
21 dakika önce
BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD
ekiplerince kurtarıldı. Burdur
merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra istasyon kurarak keçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin
, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.
- Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
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