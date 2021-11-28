Kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan kayaklılarda mahsur kalan hayvanlar, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Ayranca köyünde Ali Paşa Dursun'a ait hayvanların bir kısmı yüksek kayalıklara kaçtı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla bulunduğu yerden indiremeyen Ali Paşa Dursun, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik korucuları, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından halatla kurtarılan 8 hayvan, sahibine teslim edildi

(Merve Gökbakan/İHA)