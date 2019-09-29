Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

12 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şekerpınarı mevkisinde, mermer sahası için araştırma yaptıklarını belirten İ.A ve S.D, tırmandıkları kayalık bölgeden inemeyince polisi arayarak yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Niğde AFAD'a bağlı kurtarma ekibi, iki kişiyi bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden indirdi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İ.A ve S.D, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Pozantı, Adana, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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