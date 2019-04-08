Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Kurtardı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Kurtardı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde bir inek, geçen 2 Nisan'da ormanlık alanda, kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği 5 gün boyunca kurtaramayan köylüler, Kuşadası AKUT ekibinden yardım istedi. 8 gönüllüsü ile dün Kuşadası'ndan Çalışlı köyüne giden Kuşadası AKUT ekibi, halatlar yardımıyla mahsur kalan ineği 8 saatte güçlükle kurtarıp, sahibi Mustafa Can'a teslim etti. İneğine kavuşmanın sevincini yaşayan Can, AKUT ekibine teşekkür etti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:35 Kaynak: DHA

Söke, Kuşadası, Güncel
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