Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu
ARDAHAN - Ardahan'ın Göle İlçesi'nde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek Jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı.
Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu - Son Dakika