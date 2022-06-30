Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı

30.06.2022 11:16
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yoncabaşı köyünde bulunan kayalık bölgede meydana geldi. 4 gün boyunca bölgede mahsur kalan keçiyi fark eden köy halkı, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla kayalıklara tırmanarak keçinin yanına ulaştı. Güvenli alana ulaştırılan keçi, köylüye tutanakla teslim edildi.

Keçinin kurtarılmasına sevinen köy halkı, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
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