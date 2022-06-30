Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yoncabaşı köyünde bulunan kayalık bölgede meydana geldi. 4 gün boyunca bölgede mahsur kalan keçiyi fark eden köy halkı, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla kayalıklara tırmanarak keçinin yanına ulaştı. Güvenli alana ulaştırılan keçi, köylüye tutanakla teslim edildi.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

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