Üye Girişi
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı

20.02.2022 19:29
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan keçi, ekiplerin 2 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan keçi, ekiplerin 2 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde Mahir Kavrak'a ait bir keçi uçurumdan yaklaşık 100 metre aşağı kayalık bölgeye inerek mahsur kaldı. 5 gündür bölgede mahsur kalan keçiyi kurtaramayan sahibi ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AKUT'a bağlı 7 kişilik gönüllü ekibi çıktı. Olay yerine varan ekipler, halatlarla uçurumdan inerek 2 saat süren kurtarma çalışma yaptı. Çalışma ile keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanının kurtarılmasına sevinen Kavrak, sevinçten keçiye sarılırken ekiplere teşekkür etti.

(İHA)

Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Mersin kongresinde konuştu HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Mersin kongresinde konuştu

Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:44:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement