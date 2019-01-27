Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Okçular
Mahallesi'nde bir keçinin kayalık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine AKUT Marmaris
ekibi bölgeye hareket etti.
Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara ulaşan ekip, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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