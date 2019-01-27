Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

22 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Okçular Mahallesi'nde bir keçinin kayalık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine AKUT Marmaris ekibi bölgeye hareket etti.

Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara ulaşan ekip, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Okçular, Ortaca, Muğla, Güncel
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