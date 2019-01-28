Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, OkçularMahallesi'nde bir keçinin kayalık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine AKUTMarmarisekibi 7 gönüllüsü ile bölgeye ulaştı.

Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara tırmanan ekip, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, Güncel
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