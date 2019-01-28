Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, OkçularMahallesi'nde bir keçinin kayalık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine AKUTMarmarisekibi 7 gönüllüsü ile bölgeye ulaştı.
Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara tırmanan ekip, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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