Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Biçer Mahallesi'ndeki kayalık bölgede hayvanlarını otlatan Özgür Açar, eve döndüğü sırada bir keçinin kaybolduğunu fark etmesi üzerine arama çalışması başlattı. Dağlık alanda keçiyi iki gün boyunca arayan Açar, kayalıklarda mahsur kaldığını görünce AFAD ekiplerinden destek istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.