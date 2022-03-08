Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

08.03.2022 09:15
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesi Yenibardak köyü Hopan Mezrasında bulunan Birake Kayalıklarında meydana geldi. Bölgede otlayan keçi çıktığı kayalıklardan geri inemedi. Keçinin sahibi Mehmet Can Azad ve köylüler keçiyi indirmek istedi ancak başarılı olamadı.

Keçiyi kurtarması için 112 acil çağrı merkezi aranarak AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler halatlar ile keçinin bulunduğu yere inerek keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. - ADIYAMAN

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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