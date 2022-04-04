Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

04.04.2022 15:11
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesinde sahibinden kaçan keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvan sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti. - VAN

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kandahar, Muradiye, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika


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